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Туск поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Сегодня в 00:14 ~ 1 минута на чтение 234
Туск поздравил Зеленского с победой на президентских выборах
Глава Евросовета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине и пообещал продолжить оказание поддержки.
 
"Значимый день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная демократия на Украине. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС намерен продолжить оказывать поддержку (Украине - ред.)", - написал Туск на своей странице в Twitter.
 
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который, как свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00, побеждает на выборах.
 
РИА Новости
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