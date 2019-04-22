Туск поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Глава Евросовета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине и пообещал продолжить оказание поддержки.

"Значимый день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная демократия на Украине. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС намерен продолжить оказывать поддержку (Украине - ред.)", - написал Туск на своей странице в Twitter.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский, который, как свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00, побеждает на выборах.

РИА Новости