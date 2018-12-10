Туризм из Азербайджана в Россию вырос в 2018 году

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг стран по въездному туризму в Россию в 2018 году, проанализировав статистику по итогам 9 месяцев года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, число турпоездок из Азербайджана в Россию составило 665 тысяч за первые девять месяцев 2018 года, что на 1,5% больше, чем годом ранее.

Въездной туризм в Россию в 2018 году вырос во многом за счет туристов из стран Азии и Америки благодаря круизному туризму и чемпионату мира-2018 по футболу.

По данным ТурСтат, Китай и Южная Корея заняли первые два места по абсолютному росту числа въездных туристских поездок в Россию в 2018 году.

Число турпоездок из Китая выросло на 170 тысяч по итогам первых 9 месяцев года по сравнению с прошлым годом, а из Южной Кореи - на 85 тысяч поездок больше, чем в 2017 году.

Эльшан Рустамов, Г.Р.