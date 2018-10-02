Турецкий суд приговорил брата Фетуллаха Гюлена к длительному сроку заключения

Измирский суд по тяжким преступлениям приговорил к 10 годам и 6 месяцам заключения Кутбеттина Гюлена – брата Фетуллаха Гюлена – главы террористической организации FETÖ, организовавшей летом 2016 года в Турции попытку военного переворота.

Как сообщает Hürriyet, арестованный в Измире в октябре 2016 года Кутбеттин Гюлен осужден по статье «членство в вооруженной террористической организации» турецкого законодательства.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Жертвами попытки военного переворота стали более 250 человек.

Ф.Багирова