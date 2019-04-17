Турецкий политик: Вопрос налаживания отношений между Арменией и Турцией – в контексте Карабаха

Вопрос налаживания отношений между Арменией и Турцией нужно рассматривать в контексте решения карабахского вопроса.

Как сообщают армянские СМИ, об этом в Ереване 16 апреля заявил председатель комитета Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) по культуре, образованию и социальным вопросам, представитель Турции Метин Гюндогду.

Турецкий политик подчеркнул, что «без решения конфликта с учетом территориальной целостности Азербайджана», говорить о налаживании отношений между Ереваном и Анкарой не приходится.

«Кроме того, эти отношения не должны быть обусловлены фактором армянской диаспоры», - отметил Метин Гюндогду.

А.А.