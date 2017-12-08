Турецкий министр о перевозках пассажиров и грузов по БТК   

По железной дороге Баку–Тбилиси-Карс (БТК) к 2035 году может перевозиться 3 млн пассажиров и 17 млн тонн грузов в год.

Об этом заявил министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан в интервью азербайджанскому журналу Caspian Energy.

В долгосрочной перспективе пропускная способность БТК может быть увеличена до 50 млн тонн грузов в год.

На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров (с 2018 года) и 6,5 млн тонн грузов в год.

По словам министра, железнодорожный коридор БТК обладает значительным потенциалом грузоперевозок.

«В этом направлении планируется поставлять нефтехимические продукты Азербайджана по всему миру. Кроме того, мы считаем, что значительная часть нынешней торговли Турции со странами СНГ (Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном) будет переведена эту линию», - отметил он.

Напомним, что БТК был введен в эксплуатацию 30 октября в Баку.

Лада Евграшина, Г.Р.