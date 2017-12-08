Турецкий фотограф распространил в Сети снимок полностью обнаженной Ирины Шейк – ФОТО

В Сети появились фотографии российской супермодели Ирины Шейк, на которых та запечатлена абсолютно голой.

И.Шейк разделась для съемки всемирно известного турецкого фотографа Мерта Аласа, являющегося близким другом звезды мирового модельного бизнеса. В Instagram М.Алас опубликовал снимок, на котором Шейк запечатлена полностью обнаженной – супермодель лежит на животе в постели среди белоснежных простыни, одеяла и подушек, окруженная книгами с иллюстрациями.

И.Шейк также опубликовала фотографию из той же съемки – модель запечатлена обнаженной лежащей на кровати, прикрытая большим книжным томом. «Чтение в постели», – пишет в комментарии к снимку модель.

Вышеприведенные снимки войдут в фотографическую книгу-альбом Мерта Аласа и Маркуса Пиггота, посвященный миру моды, который выйдет в ограниченной серии.

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Ф.В, Г.Р.