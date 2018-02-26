Турецким школьникам будут раздавать изюм

В Турции учащимся подготовительных групп и начальных классов школ будут дважды в неделю раздавать по 25 граммов изюма.

Как сообщает Anadolu, соответствующее решение Кабмина Турции вступило в силу после публикации в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

Программа направлена на стимулирование сбалансированного питания детей и формирования у подрастающего поколения привычки употреблять в пищу сухофрукты.

Список образовательных учреждений определит Министерство национального образования Турции.

Потенциально программой может быть охвачено 6,5 млн школьников.

Ученики, которые употребляют в пищу соответствующее количество изюма в неделю, могут быть исключены из программы по просьбе родителей.

Кроме того, из программы могут быть исключены дети, чьи семейные врачи, учителя или родители выявили у них аллергию на изюм.

Ф.Багирова