Турецкие военные приступили к обучению эксплуатации С-400 в России

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев.

Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы», - отметил глава военного ведомства, слова которого приводит в среду газета Milliyet.

Глава Минобороны Турции, как сообщает агентство Reuters, также заявил, что Анкара продолжает вести диалог с Вашингтоном касательно приобретения российских С-400, но в то же время готовится к введению санкций со стороны заокеанского партнера.

Между тем Акар рассказал о новом предложении США по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«28-29 марта пришло новое предложение по ЗРК Patriot. Ведутся переговоры по их цене, передаче технологий и совместном производстве», - цитирует министра издание.

Группа американских конгрессменов, представляющих как демократов, так и республиканцев, 16 мая внесла на рассмотрение нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США резолюцию с призывом к «полному применению санкций» в отношении Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а также к исключению Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в случае приобретения Анкарой у России С-400.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно каждой палатой Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе такого рода документы игнорировать.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.

С-400 «Триумф» - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

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А.А.