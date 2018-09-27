Турецкая супермодель с азербайджанскими корнями Чагла Шикель удивила соцсети архивным снимком – ФОТО

Архивная фотография турецкой супермодели Чаглы Шикель вызвала невероятный резонанс в социальных сетях.

Нижеприведенный кадр (фото слева) сделан 21 год назад, в 1997-м – именно тогда Ч.Шикель получила титул самой красивой девушки Турции, заняв первое место на конкурсе красоты «Мисс Турция». В комментарии к снимку, который, как отмечает Ч.Шикель, растрогал ее до слез, она призывает подписчиков к постоянной работе над собой и саморазвитию, подчеркивая, что сегодня она ничего и никого не боится, так как у нее есть любимая работа и она мать, которая твердо стоит на ногах.

Архивный снимок был неоднозначно встречен подписчиками Ч.Шикель – кто-то отметил, что в юности она была намного интереснее, а сегодня переборщила с пластикой, а кто-то считает, что с годами супермодель стала еще красивее.

Впервые Баку Ч.Шикель посетила в марте 2018 года, заявив в интервью 1news.az следующее: «Для меня этот приезд волнителен, так как мой отец – азербайджанец. Слыша азербайджанскую речь, всегда вспоминаю бабушку. При первой же возможности вернусь в Азербайджан, который покажу своим сыновьям».

Также в своем интервью 1news.az она сказала, что ей приятно получать позитивные отзывы от азербайджанских пользователей социальных сетей, оставляемые на ее официальных страницах - отметим, что отец модели Гусейн родом из турецкого города Карс.

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Ф.В, Г.Р.