Турецкая клиника внедрила новейший метод диагностики и лечения рака – ФОТО

Больница Maslak крупнейшей сети турецких клиник Acıbadem внедрила новейший метод диагностики и лечения онкологических заболеваний MRIdian, который представляет собой сочетание магнитно-резонансного томографа и высокоточной лучевой терапии.

Теперь благодаря инновационной разработке ученых риск побочных эффектов при облучении опухолей снизился до минимума, а эффективность лечения многократно возросла.

MR-Linac является новейшей технологией, в которой впервые в мировой практике сочетаются МР-изображение, позволяющее визуализировать опухоль даже в мягких тканях, и Linac – линейный ускоритель (англ. linac – LINear ACcelerator) – устройство для создания ионизирующего излучения высокой проникающей способностью. В медицине линейные ускорители используются как основной элемент радиотерапии и радиохирургии.

Аппарат MR-Linac позволяет проводить магнитно-резонансное сканирование в режиме реального времени, одновременно сочетая его с радиотерапией, благодаря чему врачи-онкологи могут сразу увидеть, какое воздействие оказывает на опухоль лечение, оценить результат и быстро внести коррективы в протокол.

Детали, которые можно получить только с помощью МР-визуализации мягких тканей, дают возможность корректировать дозы облучения сразу на операционном столе с учетом анатомических изменений, которые происходят начиная с первого дня лечения. Используя оригинальную, непрерывно движущуюся видеоперспективу, технология также позволяет онкологам визуализировать и автоматически в реальном времени контролировать поступление луча, исходя из месторасположения опухоли и окружающих ее органов. Предыдущие методы лучевой терапии не учитывали смещение опухолей, которые обычно происходят вследствие дыхания и непроизвольного сокращения мускулатуры. Благодаря технологии MRIdian онкологи могут воздействовать на опухоль с беспрецедентной точностью. Если опухоль выйдет из-под прицела аппарата, процедуру можно прекратить и продолжить после уточнения координат. Это сводит к минимуму потенциальную опасность повреждения здоровых тканей, риск возникновения побочных эффектов, а также многократно увеличивает эффективность лечения.

Стамбульская клиника Acıbadem Maslak, которая является девятым центром из существующих во всем мире центров MR Linac, первой в Турции приступила к лечению онкобольных пациентов с помощью метода MRIdian.

«Мы рады завершить первую в Турции программу лечения рака с применением управляемого с помощью МР-изображения луча и надеемся, что она даст онкологическим больным ряд преимуществ по сравнению с традиционной лучевой терапией, - отметил профессор Энис Озяр, доктор медицинских наук, директор университета Мехмет Али Айдынлар Acıbadem, отделения лучевой онкологии. - Очень важное значение имеет то, что метод MRIdian позволяет осуществить клиническое усовершенствование в плане визуализации и корректировать план ежедневной работы. Это дает нам возможность обеспечить большую эффективность доз облучения».

В настоящее время метод MRIdian представляет последние достижения в лучевой онкологии. Он основан на принципе запатентованной высокоточной системы и направлен на достижение целей, поставленных передовой лучевой онкологией. В отличие от магнитно-резонансной томографии (МРТ), используемой в диагностической радиологии, задачей разработчиков высокоточной системы МР-изображений MRIdian было рассмотрение специфических вызовов, включая искривление луча, токсичность кожи и другие проблемы, которые могут возникнуть при взаимодействии высоких магнитных полей с радиационными лучами.

На сегодняшний день Турция является одной из ведущих стран в области медицинского туризма благодаря инновационным методикам диагностики и лечения, которые предлагают ее медицинские учреждения. Клиника Acıbadem Maslak, входящая в состав группы Acıbadem Healthcare Group, является одним из ведущих учреждений Турции в области оказания медицинских услуг. В состав Acıbadem входят 21 клиника и 16 медицинских центров.

Больше информации по этой теме можно получить по ссылке: https://www.acibademinternational.com/technology/mridian-viewray/

Офис представительства клиники Acıbadem в Баку, где каждому больному помогут получить консультацию и отправиться на лечение в Турцию, расположен по адресу: г.Баку, ул.Самеда Вургуна, 36. Тел.: +994 12 595 96 81.

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