Турция спустила на воду свой первый корвет-разведчик

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу в Стамбуле принял участие в церемонии спуска на воду корвета Ufuk.

Президент поздравил судостроителей и военных моряков, заявив о "выдающихся позициях Турции в кораблестроении".

В своей речи Эрдоган подверг критике политику некоторых "союзников" по НАТО, которые снабжают оружием подразделения сирийских курдов. Анкара считает курдские силы самообороны террористическими организациями.

"У убийц, которые проводят этнические чистки в Сирии, есть ракеты, бомбы и боеприпасы производства наших союзников. В этих условиях Турция стремится развивать оборонную промышленность", — заявил Эрдоган.

Ufuk, построенный на верфи "Тузла"​​​, первый разведывательный корабль турецкого производства, пишет РИА Новости. Корвет Ufuk способен к автономному плаванию на протяжении 45 дней.

Vesti.ru