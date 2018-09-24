Турция продолжит формирование зон безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжить формирование зон безопасности в Сирии.

«В предстоящий период мы будем расширять зоны безопасности в Сирии, включая восток Евфрата», - сказал Эрдоган, выступая перед представителями турецкой и мусульманской общин США в Нью-Йорке, сообщает Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что Анкаре удалось обеспечить возвращение на родину более 260 тысяч сирийских беженцев.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит бескомпромиссную борьбу с террористическим группировками в Сирии: «Мы продолжим нашу борьбу до полного искоренения террористической угрозы против нашей страны, против банд, покушающихся на будущее Сирии».

Он отметил, что в ходе недавнего кризиса вокруг сирийского Идлиба Турция осуществила интенсивные дипломатические усилия, направленные на предотвращение жертв среди мирного населения: «Мы уже видим результаты этих усилий».

Эрдоган также заявил о решимости Турции «противостоять попыткам Израиля присвоить себе право контроля над Иерусалимом». «На самом высоком дипломатическом уровне мы будем противостоять агрессивным действиям руководства США и Израиля, направленным на то, чтобы растоптать славу и честь Иерусалима», - сказал он.

Президент Турции также заявил о необходимости реформирования ООН с тем, чтобы повысить ее роль при решении глобальных проблем. В частности, он указал на неэффективность деятельности всемирной организации по урегулированию ситуации в Мьянме, Сирии и Палестине. «Конечно же, мы видим, что все эти проблемы зашли в тупик из-за недееспособности таких глобальных гарантов мира и стабильности, как СБ ООН. Также нам известно, что данные организации зачастую служат интересам определенных сил, а не целям обеспечения международной безопасности», - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул необходимость единения и солидарности исламского мира. Он отметил растущую активность представителей мусульманской общины в политической жизни США: «Приветствую растущий интерес представителей мусульманской общины США к политике, в частности, к предстоящим выборам. Уверен, что по итогам этих выборов многие из наших братьев будут избраны в представительные органы, смогут участвовать в принятии решений».

Ф.Багирова