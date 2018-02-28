Турция призывает мир к скорейшему урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Турецкий премьер Бинали Йылдырым призвал мировое сообщество к скорейшему урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает турецкая пресса, на организованной в Великом национальном собрании Турции фотовыставке, посвященной 26-й годовщине Ходжалинского геноцида, Бинали Йылдырым, говоря о злодеяниях армян, заявил: «Те, кто постоянно кричат о так называемом «геноциде», пусть обернутся и посмотрят на свою историю. А в нашей – геноцида не было».

«Прошло 26 лет, но боль от того что произошло в Ходжалы, так же сильна. Ходжалинский геноцид, жестокое убийство 613 мирных азербайджанцев – это одна из черных страниц в истории человечества», - отметил премьер Турции.

«Нагорно-карабахский конфликт все еще продолжается. Может, уже хватит медлить и, отказавшись от двойных стандартов, предпринять шаги в направлении урегулирования?» - подчеркнул он.

Ф.Багирова