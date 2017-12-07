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Турция призвала проявить солидарность с Палестиной после заявления Трампа

Сегодня в 08:00 ~ 1 минута на чтение 402
Турция призвала проявить солидарность с Палестиной после заявления Трампа

Турция отвергает решение США признать Иерусалим столицей Израиля и призывает весь мир проявить солидарность с народом Палестины, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил госдепу начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива.

"Мы отвергаем и осуждаем это безответственное и незаконное решение руководства США. Весь мир должен выступить против этого решения, которое нарушает резолюции ООН и международное право, и занять место рядом с народом Палестины", — написал Калын в Twitter.

РИА Новости

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