Турция поддержала резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня в Сирии

Анкара поддерживает принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении на 30 дней огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи, говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя в воскресенье.



СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Первая версия проекта резолюции была распространена три недели назад делегациями Швеции и Кувейта.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.

"Мы приветствуем резолюцию, принятую Совбезом ООН в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации во всей Сирии, в частности, в Восточной Гуте, которое требует безотлагательного прекращения боевых действий по крайней мере на 30 дней, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и медицинскую эвакуацию", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Аксоя.

По его словам, "Турция не жалела сил на всех платформах для деэскалации и прекращения конфликта в Сирии, а также для установления всеобъемлющего прекращения огня, и поддерживала шаги, предпринятые международным сообществом в этом направлении". "Шесть наблюдательных пунктов, которые были созданы на сегодняшний день в зоне деэскалации в Идлибе, являются свидетельством наших усилий", — отметил Аксой.

Согласно заявлению, Турция ранее выражала свою озабоченность в связи с ростом числа нарушений режима перемирия и ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии, при этом ответственность за это Анкара возлагает на Дамаск. "Мы также высказывали эту озабоченность России и Ирану как гарантам урегулирования в Сирии, подчеркивая, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня подрывают наши совместные усилия в зонах деэскалации", — заявил Аксой.

Отмечается, что Турция будет продолжать усилия по прекращению конфликта, который лежит в основе гуманитарного кризиса в Сирии и "будет оставаться решительной в борьбе с террористическими организациями, угрожающими территориальной целостности и политическому единству Сирии".



РИА Новости