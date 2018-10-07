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Турция отказалась от кредитов МВФ

Сегодня в 19:40 ~ 1 минута на чтение 287
Турция отказалась от кредитов МВФ

Турция больше не намерена пользоваться кредитами Международного валютного фонда, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать», — сказал он, выступая в городе Кызылджахамам перед активистами правящей Партии справедливости и развития.

Это заявление турецкий лидер сделал на фоне обострившихся в последнее время отношений с Вашингтоном, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти задержали еще в 2016 году. США ввели санкции против главы турецкого Минюста Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

Затем президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров (в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты) на общую сумму в 533 миллиона долларов. 

РИА Новости

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