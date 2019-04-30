Турция осудила попытку переворота в Венесуэле

Анкара выступает против смены власти в Венесуэле недемократическим путем, все проблемы в стране следует решать путем диалога, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее во вторник лидер оппозиции Хуан Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению главы государства Николаса Мадуро.

Гуаидо также добавил, что поддержавшие его военные «приняли правильное решение» и могут «рассчитывать на поддержку народа». При этом Мадуро сообщил, что все военное руководство на местах верно властям страны.

«Сегодня мы были обеспокоены новостями из Венесуэлы о попытках нарушения конституционного порядка. Мы против попыток заменить законные правительства недемократическими методами. Выступаем за решение проблемы в стране путем диалога, мы всегда рядом с народом Венесуэлы», - написал Чавушоглу в Twitter.

РИА Новости