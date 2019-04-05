Турция не забудет совершенную армянами резню мирного населения в Нагорном Карабахе - Эрдоган

Турция не забудет резню мирного азербайджанского населения в Нагорном Карабахе, и тех, кто закрыл на это глаза, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Президент Турции отметил, что в 1915 году армянские бандформирования таким же образом уничтожали мирное население в Османской империи.

«Турция открыла все архивы для расследования событий 1915 года и если в Ереване имеются соответствующие документы, то пусть они также откроют свои архивы» - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что у государств, обвиняющих Турцию в «геноциде армян», ни имеется никаких доказательств по этому поводу.

По словам Эрдогана история стран, обвиняющих Турцию в «геноциде армян» полна геноцидами и убийствами мирных людей.

Президент Турции подчеркнул, что мусульманам и Тюркам не нужно приписывать авторство в совершении какого-либо геноцида.

«Организаторами первой и второй мировой войны не являются мусульмане и тюрки», - сказал Эрдоган.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

1news.az