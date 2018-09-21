Турция настроена на продолжение решительной борьбы с террористами за рубежом

Национальная разведывательная организация и силы безопасности Турции продолжат решительную борьбу с террористами за рубежом.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Национальная разведывательная организация, армия и спецназ Турции обсуждают с российской стороной пути создания демилитаризованной зоны на 15-20 километров вглубь территории Идлиба, вопросы, касающиеся вывода, нейтрализации и разоружения террористов», - цитирует Калына Anadolu.

По его словам, Анкара не приемлет того, что весь груз ответственности за решение вопросов, касающихся сирийского конфликта, ситуации в Идлибе и борьбы с терроризмом, перекладывают на плечи Турции. «Это несправедливо и неправильно», - отметил Калын.

На прошедших 17 сентября в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Зона будет создана к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск оппозиции и режима Башара Асада.

Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять мобильные патрульные группы турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Также Турция укрепит наблюдательные пункты по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе.

Ф.Багирова