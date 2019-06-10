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Турция направила ноту протеста Исландии

Сегодня в 16:39 ~ 1 минута на чтение 83
Турция направила ноту протеста Исландии

Турция направила ноту протеста Исландии из-за инцидента в аэропорту Рейкьявика, где было проявлено неуважение к футболистам турецкой сборной, прибывшим на матч отборочного этапа Евро-2020.

Анкара потребовала от властей островного государства принять дополнительные меры безопасности в отношении турецкой сборной, сообщает Anadolu.

Нота протеста направлена властям Исландии через посольство Турции в Осло.

В ноте привлекается внимание к агрессивным действиям сотрудников таможни, затянувшим на 2 часа паспортный контроль в Международном аэропорту Кеблавик в Рейкьявике. После этого турецких футболистов подвергли тщательной проверке. Багаж команды также долго осматривали.

Посол Турции в Осло Фазлы Чорман вылетел в Исландию, чтобы лично засвидетельствовать обеспокоенность Анкары и потребовать принятия необходимых мер.

Встреча Исландия-Турция в группе H пройдет в Рейкьявике во вторник, 11 июня.

Ф.Багирова

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