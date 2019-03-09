Турция может временно разместить российские С-400 на территории Азербайджана

Турция может временно разместить зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф», приобретаемый у России, на территории Азербайджана.

«Рассматриваются варианты временного хранения ЗРК С-400 в Азербайджане или в Катаре после завершения приема/сдачи», - сообщает турецкое издание A Haber.

По информации издания, Турция завершила отбор 100 военнослужащих, которые пройдут курсы обучения в Азербайджане на ЗРК С-300 «Фаворит».

«После этого группа военных направится в Россию для прохождения курса на ЗРК С-400 «Триумф», – говорится в сообщении.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 – решенный вопрос.

А.А.