Турция и Россия достигли согласия по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о принятии решения по формированию демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Анадолу, по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей, Эрдоган сообщил, что Турция укрепит пункты наблюдения по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе.

Президент отметил, что Россия и Турция организуют патрулирования вдоль границ зоны деэскалации в Идлибе. Патрулирование будет проводиться сторонами координированно по обе стороны зоны деэскалации.

«Отряды сирийской оппозиции останутся на своих позициях в Идлибе. При этом Турция добьется того, чтобы оппозиция не действовала в районах, где находятся радикальные группы», - сообщил Эрдоган. При этом Россия предпримет необходимые меры по обеспечению предотвращения атак на зону деэскалации в Идлибе.

Президент Турции отметил, что благодаря договоренностям с Россией предотвращен крупный гуманитарный кризис в Идлибе.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит и далее предпринимать все необходимые шаги по Идлибу, как она это делает с начала сирийского кризиса.

Эрдоган сообщил также, что большой угрозой для будущего Сирии являются террористы, орудующие в районах, расположенных к востоку от реки Евфрат.

По итогам выступлений Путина и Эрдогана было объявлено о подписании российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании по стабилизации ситуации в зоне деэсклалации в Идлибе.

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