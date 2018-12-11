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Турция готова к нормализации отношений с Арменией, только после освобождения азербайджанских земель

Сегодня в 17:35 ~ 2 минуты на чтение 732
Турция готова к нормализации отношений с Арменией, только после освобождения азербайджанских земель

Для того, чтобы нормализовать отношения с Турцией, Армения должна освободить оккупированные азербайджанские земли.

Об этом сказали Trend во вторник в администрации президента Турции, комментируя озвученное накануне заявление и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу того, что Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно Нагорного Карабаха.

«Турция выступает за стабильность и мир в регионе, а без освобождения оккупированных азербайджанских территорий в регионе не может быть стабильности», - сказали в администрации президента Турции.

Было подчеркнуто, что Армения также должна отказаться от претензий по поводу событий 1915 года, так как никакого «геноцида» армян в ходе этих событий не было.

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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