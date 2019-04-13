Турция - страна-кандидат на вступление в ЕС – Еврокомиссия

Турция после муниципальных выборов вступила в четырехлетний период стабильности, и ЕС должен оценить это как шанс.
Об этом сказал агентству «Анадолу» пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
По его словам, в отличие от Европарламента, призывающего приостановить процесс евроинтеграции Турции, позиция Еврокомиссии по этому вопросу предельно ясна.
Для приостановки процесса вступления Турции в ЕС требуется единогласное решение всех стран-участниц Европейского союза, а такого решения в настоящее время не принято, отметил пресс-секретарь.
«Турция - страна-кандидат на вступление в ЕС. Мы продолжаем налаживать контакты и сотрудничать с этой страной. Двери ЕС открыты для Турции», - сказал Схинас.
По его словам, до тех пор, пока Анкара будет достигать прогресса в вопросе реализации реформ, обеспечения верховенства права и эффективного функционирования демократической системы, двери ЕС будут оставаться открытыми для Турции.
Турция и ЕС должны продолжить активное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, миграции, обмена информацией, торговли, транспорта и энергетики, отметил пресс-секретарь.
Схинас также назвал позитивным шагом новую «Программу экономических реформ» Турции.
По его мнению, обновление Таможенного союза является важным инструментом для укрепления торгово-экономических отношений Турции и ЕС.
По словам пресс-секретаря, ЕС должен выполнить свои обязательства в вопросе обновления Таможенного союза с Турцией, так же как и Турция должна выполнить условия для либерализации визового режима.
В ЕС высоко оценивают гуманитарную политику Турции, которая открыла свои двери для 3,6 миллиона сирийских беженцев, сказал Схинас.
Эльшан Рустамов