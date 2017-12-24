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Турции нет места в Евросоюзе, заявил канцлер Австрии

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 518
Турции нет места в Евросоюзе, заявил канцлер Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Турция не может стать членом Евросоюза на фоне политического курса, которого Анкара придерживается в последние годы.

"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", — заявил Курц в интервью изданию Bild am Sonntag.

Также, по словам Курца, Турция пытается оказывать сильное влияние на турецкие сообщества в Австрии, Германии и других странах, чтобы предотвратить интеграцию людей турецкого происхождения.

РИА Новости

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