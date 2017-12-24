Турции нет места в Евросоюзе, заявил канцлер Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Турция не может стать членом Евросоюза на фоне политического курса, которого Анкара придерживается в последние годы.

"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", — заявил Курц в интервью изданию Bild am Sonntag.

Также, по словам Курца, Турция пытается оказывать сильное влияние на турецкие сообщества в Австрии, Германии и других странах, чтобы предотвратить интеграцию людей турецкого происхождения.

Ранее турецкий МИД выразил протест против программы нового правительства Австрии, в котором говорится, что Вена будет выступать за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС.

РИА Новости