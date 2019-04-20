Турция может приобрести российские истребители пятого поколения Су-57 - ФОТО

Турция может рассмотреть варианты закупок у России истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщает 1news.az, об этом пишет Defence News.

По данным издания, Анкара способна пойти на такой шаг в случае окончательного разрыва контракта с США на поставки истребителей F-35.

«Мы не можем позволить себе остаться без замены американским машинам», — заявил изданию высокопоставленный офицер на условиях анонимности.

Другой собеседник портала в турецком Минобороны отметил, что «геостратегическая оценка сделает вариант с Россией естественной первой заменой».

Напомним, что в начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских систем ПВО С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

10 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова закупить боевые самолеты у других стран, а не у США. Он уточнил, что закупки «будут продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года.

Тимур Рзаев, Э.Т.