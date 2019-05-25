Турал Гянджалиев: Развязанный Арменией против Азербайджана конфликт разрушил традиции карабахского ковроделия - ВИДЕО

Руководитель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев предоставил информацию о ковроделии Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в видеосюжете на английском языке Турал Гянджалиев рассказывает о том, что карабахские ковровые традиции были так знамениты в прошлом, что не имели себе равных по красоте и качеству во всем Кавказе.

«Энциклопедия Брокгауза и Эфрона, изданная в 1904 году, подчеркивает: «Шуша является крупнейшим центром производства ковров на Кавказе», - отмечает Т.Гянджалиев.

Он напомнил, что Шушинский музей ковра был основан в 1987 году.

«В музее были представлены богатые традиции ковроделия, он действовал до оккупации Шушы армянскими военными силами», - подчеркнул он.

Турал Гянджалиев отметил, что развязанный Арменией против Азербайджана конфликт разрушил традиции карабахского ковроделия.

«Большинство экспонатов Шушинского музея ковра были разграблены и уничтожены», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Э.Т.