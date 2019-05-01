Турал Гусейнов: Unibank впервые в Азербайджане выдал онлайн бизнес-кредит

Вскоре Unibank предложит пакетное обслуживание для корпоративных клиентов. Основная цель – максимум учесть потребности клиентов разных категорий при выборе услуг в тот или иной пакет. Об этом заявил главный управляющий корпоративным бизнесом Unibank КБ Турал Гусейнов. Он также рассказал о результатах, полученных в бизнес-кредитовании банка за первый квартал.

- Как вы оцениваете результаты работы Корпоративного направления банка по итогам 1-го квартала года?

- Динамика роста продаж и доходов нас только радует. По сравнению с первым кварталом прошлого года продажи кредитов МСБ выросли на 40% и достигли уровня продаж додевальвационного периода. При этом кредитный портфель вырос на 50%. Объемы транзакционного бизнеса также продолжают расти. Так, по сравнению с прошлым годом рост доходов по расчетно-кассовым операциям составил 10%, количество активных клиентов выросло на 30%, а рост количества зарплатных карт составил почти 50%.

- В чем вы видите причины такого роста?

- Прежде всего, надо отметить, что в целом растет весь рынок. Oднако мы опережаем средние показатели роста по рынку, что очень важно. Причина роста рынка в экономических реформах государства и макроэкономической стабильности. Однако, как я уже отметил, наша цель заключается в опережении средних темпов роста рынка, чего мы с успехом добиваемся главным образом благодаря постоянной работе над улучшением уровня сервиса и расширением продуктовой линейки в рамках стратегии «цифрового бизнеса».

- Вы отметили стратегию «цифрового бизнеса». Пожалуйста, расскажите о ней подробнее.

- Да, в начале 2018 года наш банк принял план стратегического развития на будущие три года. И одним из пунктов, и возможно наиболее важным для нас, была стратегия диджитализации бизнеса. Переход на цифровые каналы обслуживания в банковском секторе – это уже не тенденция, а реальность. До девальвации маната банки под работой с МСБ подразумевали в основном кредитование, и клиенты фактически были вынуждены пользоваться тем уровнем цифрового сервиса, который есть, ввиду привязанности к кредитным обязательствам. Сегодня ситуация другая, и клиентов привязать к банку только за счет кредитов стало сложнее. Поэтому развитие цифровых каналов и продуктов стало нашим преимуществом. Наш интернет-банк (ИБ) сегодня трансформировался из сервисного центра в полноценный канал продаж. Если раньше клиенты Unibank пользовались ИБ в основном для работы со своими счетами, то сегодня они могут брать у нас кредиты через ИБ. Причем весь процесс проходит в ИБ, и клиенту нет необходимости посещать филиал банка.

- Получается, Unibank впервые в Азербайджане предоставил своим корпоративным клиентам услуги онлайн-кредитования. Как это работает?

- Все верно, это инновационный продукт на нашем рынке. Как правило, это краткосрочные кредиты на 60-90 дней, суммой до 100 000 AZN, но возможен и больший индивидуальный лимит. Для каждого клиента, сотрудничающего с нами более 6 месяцев, рассчитывается определенный кредитный лимит. Сумма этого лимита зависит от многих факторов – обороты по счетам, работа по зарплатному проекту, сотрудничество по эквайрингу, кредитная история и т.д. В отдельной графе ИБ клиент видит доступную ему сумму, и в любой момент может ею воспользоваться. Для этого он просто направляет обращение, подписывает договора с помощью «АСАН Имза» и, после того как банк подтверждает выдачу кредита со своей стороны, получает деньги на текущий счет. Весь процесс занимает в среднем 15-20 минут. Это очень удобно нашим клиентам, им нет нужды проходить длительный процесс анализа заявки, доказывать банку свою кредитоспособность, оформлять обеспечение. Для деловых людей время – это деньги, клиенты это ценят.

В этом году мы уделим особое внимание дальнейшему развитию онлайн-кредитования. В скором времени клиенты смогут пользоваться кредитными линиями и на большие суммы посредством ИБ.

- Какие еще цифровые решения вы предлагаете своим клиентам?

- У нас доступна функция открытия счета онлайн. Клиент может через сайт банка обратиться за открытием счета, послать нам необходимые документы и получить номер счета. Правда, для активации счета по закону все еще есть необходимость один раз посетить филиал банка самим клиентом или полномочным представителем лично.

Для крупных компаний мы предлагаем систему OPEN APİ. Она позволяет клиентам получать информацию и услуги в реальном времени, а также дает возможность управлять финансовыми счетами через единую с банком цифровую платформу.

Индивидуальные предприниматели пользуются нашим приложением Unibank Mobile Business для смартфонов, с помощью которого они могут делать мгновенные оплаты поставщикам, оплачивать налоги и коммунальные услуги и т.д.

- Какие услуги планируете внедрить в ближайшем будущем?

- Мы постоянно совершенствуем систему дистанционного обслуживания. Ведутся работы над созданием мобильного приложения для авторизаций в Интернет банке. Совершенствуется система платежей, например, уже во втором квартале года наши клиенты получат возможность перечислять заработную плату в ИБ с функцией мгновенного зачисления средств на карты сотрудников.

Очень скоро внедрим услугу пакетного обслуживания корпоративных клиентов. Над ней мы долго работали, основной целью было максимально учесть нужды различной категории клиентов при подборе услуг в тот или иной пакет. В странах СНГ система пакетного обслуживания в банковском секторе широко распространена, однако у нас она пока не пользуется популярностью, вот почему для нас важно правильно «наполнить» продукт, ведь именно от этого будет зависеть спрос на него.

Напоследок важно отметить масштабные налоговые реформы государства, они открывают для банков новые возможности. Одним из ключевых пунктов для банка на этот год является разработка услуги облачной бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей, что очень сильно облегчит жизнь нашим клиентам и сэкономит их затраты на ведение бухгалтерии.

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