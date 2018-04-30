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Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке - ВИДЕО

30 Апреля, 2018 в 21:00 ~ 1 минута на чтение 834
Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке - ВИДЕО

В австралийском штате Квинсленд тупорылая акула перепрыгнула через надувную ограду и заплыла на участок моря, где купаются отдыхающие.

Об этом сообщает 9 News.

Хищную рыбу длиной около полутора метров заметила местная жительница, пришедшая на пляж с четырехлетней дочерью. «Акула кружила у сети, пытаясь выбраться наружу, подплывала совсем близко к берегу, а потом поворачивала обратно», — рассказала она.

По словам женщины, ее немного пугает мысль о том, что могло случиться, если бы дочь, по своему обыкновению, сразу пошла в воду. Однако в этот раз девочка увидела акулу и сказала, что не cможет там плавать.

Австралийка сняла хищную рыбу на видео и выложила ролик в Facebook, где его посмотрели 200 тысяч раз. Более двух тысяч человек поделились постом с друзьями.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

Lenta.ru

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