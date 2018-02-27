Тунзаля Агаева растрогала анимационным клипом, посвященным родителям - ВИДЕО

Анимационный клип снят режиссером Эмином Мирабдуллаевым на ранее нигде не звучавшую песню певицы под названием «Qoşa qanad» (музыка Тунзали Агаевой, слова Юсифа Негмекера) - иллюстратором в проекте выступил Кенан Шейхзаманлы, автор анимации - Натик Зейналов.

Рассказывая о своей новой работе на пресс-конференции, Т.Агаева отметила, что песня и клип «Qoşa qanad» посвящены самому главному и дорогому в жизни каждого человека – родителям.