Тунзаля Агаева растрогала анимационным клипом, посвященным родителям - ВИДЕО

Заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева презентовала новый клип, снятый на песню «Qoşa Qanad».
Анимационный клип снят режиссером Эмином Мирабдуллаевым на ранее нигде не звучавшую песню певицы под названием «Qoşa qanad» (музыка Тунзали Агаевой, слова Юсифа Негмекера) - иллюстратором в проекте выступил Кенан Шейхзаманлы, автор анимации - Натик Зейналов.
Рассказывая о своей новой работе на пресс-конференции, Т.Агаева отметила, что песня и клип «Qoşa qanad» посвящены самому главному и дорогому в жизни каждого человека – родителям.
Трогательное видео было очень тепло встречено гостями презентации, некоторые из которых не смогли сдержать слез – представляем читателям 1news.az увидеть этот клип одними из первых.
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Ф.В, Г.Р.