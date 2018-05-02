Тунзаля Агаева ответила на критику в связи с концертными выступлениями после смерти отца – ВИДЕО

Заслуженная артистка Тунзаля Агаева высказалась в связи с критическими комментариями в ее адрес, связанными с тем, что она после смерти отца не приостановила свои выступления.

«Я пережила и переживаю потерю отца, которую буду переживать всю жизнь, но я не тот человек, кто плачет на камеру и пишет плачевные статусы. То, что внутри у человека, знает только Бог», - отмечает Т.Агаева в интервью программе «ATV Magazin 10larla».

Заслуженная артистка также ответила на критику, обрушившуюся на нее в связи с тем, что после смерти отца она не приостановила концертную деятельность: «Это пустая критика, которой я не придаю значения. Выходит так, что если в семье представителя какой-либо профессии произошла потеря, он не должен выходить на работу и должен держать траур 40 дней, год. Хочу этим недалеким людям сказать, а знают они, какую боль переносит человек, переживший потерю? Для меня все это пустые разговоры».

Отметим, что отец Т.Агаевой скончался после продолжительной болезни в конце марта 2018 года.

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В.Ф, Г.Р.