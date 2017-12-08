Tufandag Mountain Resort приглашает на открытие зимнего сезона - ФОТО

Расположенный на горной вершине в Габале Tufandag Mountain Resort приглашает на открытие зимнего сезона, которое состоится 15 декабря.

Горнолыжный курорт Tufandag Mountain Resort весь год ждал и, наконец, дождался открытия нового зимнего сезона, а вместе с ним его с нетерпением ждали и сотни восторженных поклонников зимнего спорта как в Азербайджане, так и во всем мире, выбирающих для зимнего туризма именно Tufandag Mountain Resort.

Пролетело лето, завершилась осень, и вот пришел этот заветный и долгожданный для многих час, который еще больше приблизил помогший работе команды горнолыжного курорта выпавший в конце ноября снег. Снежные пушки Tufandag Mountain Resort тоже проделали огромную работу для того, чтобы открытие зимнего сезона было грандиозным, ярким и запоминающимся.

Состоится открытие лыжного сезона 2017-2018 в Tufandag Mountain Resort 15 декабря.

Все лето команда Tufandag Mountain Resort активно работала над 3 новыми лыжными склонами – на горнолыжном курорте появились 2 склона красных линий P5 & P7 общей протяженностью 3,5 км. Также открыт новый спуск черной линии P6 протяженностью 1 км для опытных лыжников, ищущих новые сложные склоны и незабываемые эмоции.

И если кто-то считает, что 8 часов недостаточно для катания на лыжах, то будьте готовы к ночному катанию – в Tufandag Mountain Resort запланировано открытие склона P8 для работы в ночное время. Не забыли на курорте и о гостях, любящих тюбинг - катание на воздушных санках – и в этом сезоне в Tufandag Mountain Resort будет запущена новая зона длиною в 300 метров.

Особо подчеркнем, что ночное катание и тюбинг впервые в Азербайджане будут доступны именно в Tufandag Mountain Resort начиная с этого зимнего сезона.

Не забывает горнолыжный курорт и о новичках, для которых все продумано до мелочей - наряду со сложными склонами улучшена зона для начинающих лыжников, ставшая на 200 метров длиннее.

Подчеркнем, что вторая половина этой зоны будет использована для катания на воздушных санках (тюбинг), что сделает семейный отдых веселым и позитивным во время обучения катанию на лыжах.

Команда Tufandag Mountain Resort надеется увидеть всех поклонников зимних видов спорта на открытии нового лыжного сезона 15 декабря, которое просто невозможно пропустить.

Более подробную информацию об открытии зимнего сезона можно узнать по следующему контактному номеру +994502903456 и на официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram @tufandag_resort

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