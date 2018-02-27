Трудные вопросы для руководства Армении: беспомощность Еревана - Newtimes.az

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью Трудные вопросы для руководства Армении: беспомощность Еревана.

Приводим данный материал без изменений:

«Армянские эксперты анализируют геополитическую ситуацию, сложившуюся в регионе в связи с принятием решения о проведении в апреле президентских выборов в Азербайджане. Часть из них поднимает многочисленные вопросы перед Ереваном. Очевидно, что в Армении уже начали осознавать нерациональность и бесперспективность внутренней и внешней политики властей, неоснованность ее на реалиях. Это они утверждают на основе сравнения фактически ничего добившейся в развитии Армении с успехами, достигнутыми Азербайджаном. Выходит, что даже самые ближайшие союзники Армении – Россия и Иран – отдают предпочтение сотрудничеству с Азербайджаном, несмотря на обещания Еревана. И безумием было бы сваливать вину на других. Главным виновником является руководство Армении. И сегодня его деятельность, полностью построенная на неудачных принципах, фактически привела страну к катастрофе. Сейчас Армения не может участвовать ни в одном региональном проекте, и ее зависимость извне постепенно возрастает. Что делать в таких условиях? Сумеют ли армянские власти и общество завоевать сочувствие? Но это уже – собственная проблема армян!

Несбывшиеся мечты Еревана: политика, ведущая к катастрофе

Несмотря на обещания руководства Армении, армянские эксперты теперь открыто пишут о непригодности его деятельности. Но это не означает, что в Армении происходят серьезные трансформации в политико-аналитическом мышлении. Скорее всего, на фоне последовательных успехов, достигнутых Азербайджаном в геополитической, экономической, гуманитарной сферах, успехи Еревана выглядят очень жалкими, и здесь уже «не могут утаить кота в мешке». Как бы ни пытался Серж Саркисян, нахмурив брови, представлять себя в качестве серьезного лидера, все его называют марионеткой России!

Мы постоянно пишем о том, что все это – естественно, азербайджанская сторона всегда была объективна и справедлива. Интересно, что в армянских политических, аналитических и экспертных кругах растет число тех, кто признает реалии. Мы видим, что, анализируя ожидаемые геополитические процессы в регионе в контексте назначения президентских выборов в Азербайджане на апрель, они признают некоторые истины (см., напр.: Призрак изоляции Армении: запущена железная дорога Азербайджан-Иран / «1in.am», 12 января 2018 года; Неприятный сюрприз от Ирана Армении / «Lragir.am», 13 февраля 2018 года).

Армянские эксперты подходят к вопросу в трех аспектах. Во-первых, как может повлиять изменение даты президентских выборов в Азербайджане на нагорно-карабахский конфликт? Во-вторых, могут ли в этих условиях развиваться отношения Армении с Ираном? В-третьих, как может повлиять на судьбу Армении геополитическая борьба крупных государств за регион в рамках новых условий? На самом деле эти три аспекта пересекаются в одной плоскости – насколько рациональна и эффективна, независима внутренняя и внешняя политика Еревана, насколько она обеспечивает суверенитет страны? Является ли Армения этой политикой субъектом геополитических процессов или она их объект? Ответ на этот вопрос и представляет интерес.

Рассмотрим конкретные оценки. «1in.am» пишет: «За Арменией необратимо закрепляется унизительный статус так называемого подгосударства России, вследствие чего наша страна (пишет армянских эксперт – ред.) теряет свою субъектность и выбывает из участия почти во всех региональных интеграционных проектах» (см.: Призрак изоляции Армении: запущена железная дорога Азербайджан-Иран / «1in.am», 12 января 2018 года). Следовательно, признается, что Армения не воспринимается как независимое государство, она – форпост России и даже одна из ее провинций. Это – один из фактов, подтверждающих, что все разговоры С.Саркисяна и его команды на встречах о независимости – не более, чем мыльный пузырь. В частности, это – очень ценная информация для так называемых армянских политиков и аналитиков, делающих заявления о том, что Азербайджан – государство, созданное всего 100 лет назад, и на фоне этого употребляющих выражения типа «древнее армянское государство». Не знают ли они, что Армения никогда не была и сегодня не является независимым государством?! Она – форпост и подручный России.

Признания: армянские эксперты обвиняют собственные власти

Другие факты, подтверждающие этот тезис, ясно выражены в словах армянского журналиста «наша страна теряет свою субъектность» и «выбывает из участия почти во всех региональных проектах». И, действительно, независимость ли это, если у страны нет суверенной позиции в геополитических процессах, и никто не позволяет ей участвовать в осуществляемых в регионе в проектах?! Армении постоянно дают понять, что, пока не освободит азербайджанские земли, она не сможет принять участие в интеграционных процессах! Даже руководство Ирана, который в свое время был для армян «дорогой жизни», не рискует предпринять какой-либо реальный проект с Арменией!

С другой стороны, армянский эксперт подчеркивает, что такая ситуация фактически привела Армению к тупику, что подтверждает необоснованность и неэффективность карабахской политики Армении (см.: предыдущий источник). «Зиждущаяся на поддержании статуса-кво политика в действительности не рациональна» (см.: предыдущий источник). А причина в том, что статус-кво не означает баланс, сформированный в военной плоскости; также сравнение при этом экономических и демографических показателей Азербайджана и Армении – серьезный фактор! В обоих вопросах Армения значительно уступает Азербайджану. К тому же закрытость границ усиливает зависимость Армении от России, давит на экономику. В этой ситуации «Азербайджан становится ключевым актором всех региональных проектов» (см.: предыдущий источник).

Само собой разумеется, для нас нет в этих заявлениях ничего необычного и нового. С одним исключением – теперь сами армяне вынуждены сказать это! Значит, в Армении «страсти накалились»!

Продолжая свою мысль, автор статьи пишет: «Имеющий доходы в миллиарды долларов Азербайджан станет угрозой для опустошаемой Армении. Непринятие этого аксиоматичного факта говорит о неадекватности, иррациональности наших государственных, политических систем» (см.: предыдущий источник). По этой причине Еревану вместо затягивания переговоров нужно максимально и рационально воспользоваться ими. То есть, не затягивать, не замораживать конфликт, а разрешить его!

Поэтому время работает против Армении. Нужно трезво оценивать ситуацию и сделать вывод. Такие рассуждения армянского эксперта вызывают интерес и в том смысле, что они расходятся с официальной позицией. Ведь по совету Москвы армянское руководство в основном говорит о сохранении статус-кво.

Внешнеполитические проблемы Армении на этом не заканчиваются. Армянские эксперты вынуждены это признать на фоне вступления железнодорожных связей между Азербайджаном и Ираном в новую фазу (см.: Неприятный сюрприз от Ирана Армении / «Lragir.am», 13 февраля 2018 года). Дело в том, что армяне ожидали от Ирана решения в пользу Армении. Долгое время «глубокомыслящие армянские эксперты» утверждали, что во всех крупных проектах, включая и «Новый Шелковый Путь», Иран отдаст предпочтение не Азербайджану, а Армении. На деле же Иран не предпринимает конкретных шагов не только в вопросе «Новый Шелковый Путь», но и в вопросе поставки и транзита своего природного газа Армении. На словах здесь что-то говорят, но на деле ничего нет.

На фоне сказанного Азербайджан запускает проект «Север-Юг». В ближайшее время состоится официальное открытие железнодорожной линии «Астара-Астара» – уже первый испытательный поезд пущен по этому маршруту. Событие пытаются представить как изоляцию Армении Россией и Ираном. Но реалии в том, что режим С.Саркисяна своей бездумной, нерациональной и не отвечающей современным требованиям политикой ведет Армению к гибели!

Таким образом, о несостоятельности внешней политики Армении все более открыто говорят сами армянские эксперты. Они видят: что бы ни говорил С.Саркисян, Азербайджан развивается, сохраняет свою активность в качестве ведущей силы региональной интеграции. Тем временем Армения не воспринимается как самостоятельное государство даже ее ближайшими союзниками (Россией и Ираном). Они ждут от Армении только исполнения их приказов.

Видя эти реалии, армяне с тревогой ожидают президентские выборы в Азербайджане, которые состоятся в апреле. Им известно, что Азербайджан успешно пройдет и это испытание, а Армения окажется в еще более неопределенном положении. Но виновато в этом само армянское руководство, и у него и должны спрашивать армяне. Обижаться то на Россию, то на Иран, то на западные государства нет смысла!».

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