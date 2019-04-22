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Трое детей владельца ASOS стали жертвами теракта в Шри-Ланке - ФОТО

Сегодня в 17:40 ~ 1 минута на чтение 135
Трое детей владельца ASOS стали жертвами теракта в Шри-Ланке - ФОТО

Среди погибших в Шри-Ланке во время празднования Пасхи оказались трое детей самого богатого человека Дании.

46-летний Андерс Холч Повлсен — хозяин сети магазинов Bestseller и владелец большей части акций компании Asos. Его состояние оценивается в 4,5 миллиарда фунтов, пишет Mirror. Недавно он рассказал, что планирует после смерти оставить имущество детям.

За несколько дней до трагедии одна из дочек миллиардера выложила трогательный снимок со своими братом и сёстрами у бассейна. Кто именно из них погиб в страшной трагедии, пока не известно.

По последним данным, как минимум семь террористов-смертников были задействованы в серии терактов в Шри-Ланке.

Life.ru

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