Трое азербайджанцев выиграли квартиры в рамках промокампании «Пей Xırdalan и выиграй квартиру в Хырдалане»! – ВИДЕО

Стало известно имя последнего владельца квартиры в рамках промокампании «Пей Xırdalan и выиграй квартиру в Хырдалане», проходившей с 1 апреля до 31 августа этого года.

Им стала Ханым Гасанова, 28 сентября она получила ключи от новой квартиры.

В ходе национальной промокампании флагманского бренда Xırdalan компании Carlsberg Azerbaijan разыгрывались 3 отремонтированные квартиры в комплексе Kristal Abşeron в городе Хырдалан. Для участия в розыгрыше совершеннолетним потребителям необходимо было купить пиво Xırdalan, найти под крышкой код и зарегистрировать его на промосайте www.xirdalanpromo.az.

В акции участвовала продукция со знаком лотереи: «Пей Хырдалан – Выиграй квартиру в Хырдалане» (Xırdalan iç – Xırdalanda ev qazan!), всего в розыгрыше участвовало более 37000 кодов от более 10000 потребителей.

Яна Сливка, директор по маркетингу Carlsberg Azerbaijan: «Для нас, как организаторов акции, в первую очередь было важно обеспечить прозрачность процесса выбора победителя, и каждый наш потребитель имел возможность наблюдать за процессом выбора в прямом эфире на нашей официальной странице в Facebook.

Сегодня состоялось награждение третьего победителя, и мы очень рады, что смогли внести положительный вклад в жизнь наших победителей, или даже изменить ее в лучшую сторону. Бренд Xırdalan по праву можно считать не только брендом национального уровня, но и нашей гордостью, ведь недавно он завоевал золотую медаль за высокое качество на престижном международном конкурсе International Beer Challenge в Лондоне».

Первым победителем и обладателем квартиры стал житель Масаллинского района Гулиев Рашад, который уже переехал с семьей в новую квартиру. Вторым победителем стал Гамидов Чингиз, проживающий в поселке Бина, а обладателем третьей квартиры стала молодая мама - 26-летняя жительница Баку Ханым Гасанова.

Поздравляем победителей!

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, а в компании работает порядка 220 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в бюджет составляют порядка 15 млн AZN, компания имеет статус налогового партнера Министерства налогов АР. Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды, как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Efsane, Жигулевское Фирменное, Carlsberg, Holsten, Kronenbourg Blanc, Seth and Riley's Garage.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках странах трех крупных регионов мира – в Западной Европе, Восточной Европе и Азии - ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы - более 42000.

Контакты Carlsberg Azerbaijan - старший специалист по корпоративным отношениям ООО Carlsberg Azerbaijan Лала Афанди.

Mob: +994 50 286 76 64

[email protected]

www.carlsbergazerbaijan.az

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