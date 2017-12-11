Триллион долларов – общий объем взяток в мире

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов.

При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью.

Такие данные опубликовал Центр новостей ООН в связи с Международным днем борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

По данным организации, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

В ООН напоминают, что взяточничество – это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции.

В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную кампанию, цель которой – понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию.

1news.az