«Трибуну ООН Пашинян использовал для того, чтобы подчеркнуть свои позиции, а не Армении»

«Планы по проведению досрочных выборов в национальное собрание Армении закладывают бомбу под конституционность всех будущих властей».

Об этом написал в Facebook депутат от Республиканской партии Армении, зампред партии Армен Ашотян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, трибуну ООН Пашинян, к сожалению, больше использовал для того, чтобы подчеркнуть свои позиции, чем для укрепления позиций Армении в вопросе обеспечения ее безопасности и национальных интересов.

«Перед тем как приклеивать ярлыки, называть авторитарными прежние власти Армении, нужно было помнить также, что во время мирной передачи власти все основные международные игроки всегда подчеркивали нашу мудрую и прогосударственную роль», — написал Ашотян.

По его словам, сосредоточенность на проведении досрочных парламентских выборов подложит бомбу под внутреннюю стабильность, безопасность и конституционность всех будущих властей.

«В конце концов, вы можете перекрывать улицы, но не закрывать рты», — написал Ашотян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что армянскому народу удалось осуществить непредсказуемую и беспрецедентную революцию – без насилия, жертв или общественных беспорядков. Он добавил, что сегодня армянский парламент продолжает работать, но он не отражает волю народа. Причина этого в том, что законодательный орган был избран с грубейшими нарушениями избирательного процесса, с применением административных ресурсов и давления.

С.А., Э.Т.