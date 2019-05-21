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Три поезда с пассажирами застряли в московском метро

21 Мая, 2019 в 23:10 ~ 1 минута на чтение 293
Три поезда с пассажирами застряли в московском метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба московского метрополитена.

"Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. <…> Пассажиров одного поезда переводим в подъехавший исправный поезд. Скоро он отправится на ближайшую станцию", — говорится в Twitter пресс-службы.

Появившуюся информацию о задымлении в тоннеле в метрополитене опровергли. Основной причиной сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что больше тысячи пассажиров уже эвакуировали из застрявших поездов и вывели на улицу.

Ранее сообщалось, что движение поездов отсутствует на Солнцевской и Большой кольцевой линиях от станции "Раменки" до станции "Хорошевская".

Станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии закрыты для входа.

РИА Новости

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