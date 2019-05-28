Три моста Стамбула засияли цветами флага Азербайджана

По случаю 101-й годовщины со дня создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), три моста в Стамбуле окрасились в цвета флага Азербайджана.

Цветами азербайджанского триколора засияли стамбульские подвесные мосты 15 Temmuz Şehitler (Мост павших 15 июля), Fatih Sultan Mehmet (Фатиха Султана Ахмета) и Yavuz Sultan Selim (Явуза султана Селима).

Стамбульские мосты, окрашенные в цвета азербайджанского флага, стали поистине незабываемым зрелищем.

Генконсул Азербайджана в Стамбуле Месим Гаджиев в беседе с Anadolu выразил удовлетворение в связи с тем, что мосты Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага. По его словам, генконсульство направило соответствующее предложение губернатору Стамбула.

В администрации губернатора положительно отреагировали на это предложение, после чего три стамбульских моста окрасились в цвета азербайджанского флага, сказал дипломат.

«Турция всегда поддерживает Азербайджан», - отметил Гаджиев.

Генконсул напомнил слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: «Азербайджан и Турция - один народ, два государства» и основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Судьба Азербайджана - это судьба Турции».

«Турцию и Азербайджан всегда будут связывать братские узы», - заявил Гаджиев.

Ф.Багирова