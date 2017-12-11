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Тренер «Сумгайыта»: «Карабах» превзошел уровень чемпионата Азербайджана»

Сегодня в 21:26 ~ 1 минута на чтение 53
Тренер «Сумгайыта»: «Карабах» превзошел уровень чемпионата Азербайджана»

Тренер «Сумгайыта» Сеймур Рагимов прокомментировал поражение команды в матче ¼ Кубка от «Карабаха» (1:2).

Главный тренер сумгайытцев Самир Аббасов находится на стажировке в мадридском «Атлетико», поэтому принять участие в игре не смог.

«Игра получилось очень интересной. «Карабах» - это команда, которая превзошла уровень чемпионата Азербайджана. Что касается нас, то мы сделали все возможное. У нас много молодых игроков, все они будущее нашего футбола. Мы с надеждой смотрим в будущее. Через три дня нас ждет ответная игра. Будем готовиться», - сказал Сеймур Рагимов.

Теймур Максутов

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