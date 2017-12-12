Тренер «Нефтчи» встретился с лучшим футболистом Македонии всех времен

Главный тренер дублирующего состава «Нефтчи» Эльшад Ахмедов рассказал о стажировке в македонском «Вардаре».

«Хочу выразить благодарность руководству «Нефтчи», которое создало все условия для меня во время визита в «Вардар», - передает 1news.az со ссылкой на сайт клуба слова Ахмедова. – В августе этого года они отправили меня на неделю в московский «Локомотив», а сейчас – на 4 дня в Македонию. «Вардар» считается самым известным клубом Македонии и имеет лучшую футбольную академию в этой стране. В рамках поездки я встретился с известным футболистом, лучшим футболистом Македонии всех времен Дарко Панчевым, который является спортивным директором «Вардара», а также с координатором академии клуба – Бобаном Бобунски.

Отметим, что Эльшад Ахмедов стан «Вардара» в рамках очередного этапа курсов PRO.

Мурад Ахундов