1news.az
Другие виды
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Трехкратный чемпион мира выступил в защиту Фирдовси Умудова – ВИДЕО

Сегодня в 15:33 ~ 1 минута на чтение 329
Трехкратный чемпион мира выступил в защиту Фирдовси Умудова – ВИДЕО

Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений некого Эльчина Муршудова, который заявил, что главный тренер сборной по вольной борьбе Фирдовси Умудов требовал с него 4500 манатов.

Как сообщает 1news.az, интернет-канал «Cümhuriyyət TV» снял репортаж о Эльчине Муршудове, который представил себя чемпионом Азербайджана по вольной борьбе, а также выступающим в UFC спортсменом. 

На этом интервью можно было заканчивать. UFC – это организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам. И нет никакой сборной UFC, о которой говорит Эльчин Муршудов, нет.

Но самый интересный момент интервью заключается в том, что Муршудов обвиняет Фирдовси Умудова в том, что он требовал с него 4500 манатов, чтобы быть привлеченным в сборную по боям без правил.   

Федерация борьбы Азербайджана официально заявляет, что Эльчин Муршудов никогда не был чемпионом страны по вольной борьбе. Муршудов также говорит, что он на одном из турниров одержал победу над азербайджанцем в схватке за 2-3 места. Хотя в борьбе бывает финальная схватка за 1-2 места, и схватка за третье место, но никак не за 2-3 места.

Между тем, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Гаджи Алиев выступил с видеообращением в защиту своего наставника, отметив, что также никогда не видел и не слышал про такого борца.

Подготовил Теймур Максутов

Telegram WhatsApp

329

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Другие виды

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net