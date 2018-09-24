Трехкратный чемпион мира выступил в защиту Фирдовси Умудова – ВИДЕО

Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений некого Эльчина Муршудова, который заявил, что главный тренер сборной по вольной борьбе Фирдовси Умудов требовал с него 4500 манатов.

Как сообщает 1news.az, интернет-канал «Cümhuriyyət TV» снял репортаж о Эльчине Муршудове, который представил себя чемпионом Азербайджана по вольной борьбе, а также выступающим в UFC спортсменом.

На этом интервью можно было заканчивать. UFC – это организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам. И нет никакой сборной UFC, о которой говорит Эльчин Муршудов, нет.

Но самый интересный момент интервью заключается в том, что Муршудов обвиняет Фирдовси Умудова в том, что он требовал с него 4500 манатов, чтобы быть привлеченным в сборную по боям без правил.

Федерация борьбы Азербайджана официально заявляет, что Эльчин Муршудов никогда не был чемпионом страны по вольной борьбе. Муршудов также говорит, что он на одном из турниров одержал победу над азербайджанцем в схватке за 2-3 места. Хотя в борьбе бывает финальная схватка за 1-2 места, и схватка за третье место, но никак не за 2-3 места.

Между тем, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Гаджи Алиев выступил с видеообращением в защиту своего наставника, отметив, что также никогда не видел и не слышал про такого борца.

Подготовил Теймур Максутов