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Требующие отставки Гарегина II ворвались в его канцелярию

Сегодня в 15:40 ~ 1 минута на чтение 433
Требующие отставки Гарегина II ворвались в его канцелярию

Демонстранты, требующие отставки католикоса всех армян Гарегина II, ворвались в здание канцелярии Первопрестольного святого Эчмиадзина.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава пресс-службы Первопрестольного святого Эчмиадзина  Ваграм Меликян, сообщает news.am.

«Только что члены известной инициативы вторглись в здание канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, они ведут себя неподобающе, выступая в свойственной им манере со своими ультимативными требованиями и провокационными действиями. Они не прислушиваются к призывам священнослужителей об отказе от подобного неприемлемого и достойного осуждения поведения», - отметил Меликян.

Напомним, что члены инициативы «Новая Армения, новый Католикос» вот уже месяц требуют отставки Гарегина II.

1news.az

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