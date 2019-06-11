Трасса Баку-Губа разваливается на глазах: Конструктивные недостатки и отсутствие контроля при строительстве - ВИДЕОФАКТ

Построенная во времена бывшего министра транспорта Зии Мамедова автотрасса Баку-Губа разваливается на глазах.

Как сообщает 1news.az, практически на всем протяжении дороги есть большие ямы и выбоины, асфальтовые заплатки и провалы.

Это создает водителям огромные проблемы, приводит к техническим неисправностям автомобилей и их выходу из строя, провоцирует ДТП.

Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли заявил 1news.az, что при строительстве дороги были допущены конструктивные недостатки.

«Кроме того, не осуществлялось должного контроля над работами, проводимыми компанией-подрядчиком. В ряде мест нет дренажной системы, в других она плохо построена. Помимо этого, трассу разрушают и перегруженные грузовики», - сказал А.Наджафли и подчеркнул, что ведется ремонт дороги.

Отметим, что нынешнее состояние дороги Баку-Губа даже стало причиной появления видеоролика-мема, красочно характеризующего его колдобины (на самом деле это армейские испытания автомобиля «Виллис»).

Напомним, что сейчас в направлении границы с Россией строится новая дорога Баку – Губа – альтернатива ныне существующей.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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