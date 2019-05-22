Транспортный хаб на «Кероглу»: Перспективы электрички - ФОТО

Накануне, 21 мая, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с проделанной работой по недавно построенной железнодорожной ветке Баку - Пассажирская - Сабунчи.

В связи с этим эксперт в сфере транспорта Гусейн Абдуллаев заявил 1news.az, что после открытия железнодорожной линии между Бакинским вокзалом и станцией Сабунчи скоростная электричка начнет курсировать между вышеназванными станциями, проходя через остановки «Кешля», «Кероглу» и «Бакиханов».

«Это очень важное изменение в жизни города. Тем самым значение транспортно-пересадочного узла около станции метро «Кероглу» повысится еще больше, как и значимость удобной пересадки между тремя видами транспорта. Однако тут возникает один очень важный вопрос - сейчас автобусный хаб временно находится около главного выхода станции метро, возле пирамиды, что может в перспективе обеспечить очень быструю и удобную пересадку между метро, автобусами и городской электричкой. И хотя сейчас этот автобусный хаб выглядит не очень дружелюбно, это вопрос решаемый. Также важно, что там подъездные пути для автобусов удобны, и автобусы могут подъезжать к конечной остановке без потери времени.

Но, к сожалению, это временное месторасположение, так как постоянный хаб у Олимпийской деревни сейчас реконструируется. Там будут созданы отличные условия для пассажиров, однако это не решает одного главного момента: хаб у Олимпийской деревни находится далеко как от главного выхода метро, как и от остановки электрички, что делает один из главных транспортно-пересадочных узлов города весьма неудобным.

Так, пассажиру, вышедшему из электрички и желающему пересесть на городской автобус, придется преодолеть расстояние в полкилометра, при этом спускаясь и поднимаясь по лестницам подземного перехода.

Считаю, что ситуацию надо менять и оставить автобусный хаб там, где он сейчас временно находится, то есть, возле пирамиды», - подчеркнул Г.Абдуллаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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