Трансгендер создал Армении проблемы в ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовила проект резолюции о нарушениях прав сексуальных меньшинств и трансгендеров на Южном Кавказе, и в случае принятия документа Армения может оказаться в списке стран, где нарушаются права сексуальных меньшинств.

Об этом сказал глава парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в ходе беседы с журналистами, сообщают армянские СМИ.

Депутат отметил, что из-за широкого освещения темы прав трансгендеров в местной прессе Армения может столкнуться с серьезными проблемами на международных площадках.

Напомним, что в ходе обсуждения вопросов защиты прав человека в национальном собрании Армении выступила представительница организации «Сторона права» Лилит Мартиросян, которая оказалась трансгендером. Выступление трансгендера вызвало недовольство ряда политических сил и групп общества. Представительство Европейского Союза и аккредитованные послы стран ЕС призвали армянское руководство осудить слова ненависти в отношении меньшинств, которые прозвучали после выступления в парламенте Армении трансгендера Лилит Мартиросян.

Министерство иностранных дел Армении ответило на совместное заявление аккредитованных в Ереване послов иностранных государств, которые выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг выступления в парламенте трансгендера.

А.С., Э.Т.