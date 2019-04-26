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Трамп заявил о выходе США из международного Договора о торговле оружием - ВИДЕО

Сегодня в 22:15 ~ 1 минута на чтение 337
Трамп заявил о выходе США из международного Договора о торговле оружием - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из международного Договора о торговле оружием.

— В ближайшее время Организация Объединённых Наций получит официальное уведомление о том, что Соединённые Штаты отвергают этот договор, — сказал американский президент во время выступления на конвенции Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе.

Затем на глазах у присутствующих Трамп подписал документ, сказав, что это соответствующее послание для сената с просьбой прекратить процесс ратификации договора и вернуть его в Овальный кабинет.

Американский лидер подчеркнул, что его администрация никогда не ратифицирует этот договор.

Life.ru

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