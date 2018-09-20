Трамп ужесточил санкции против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ ужесточает соблюдение санкционного режима в связи с ситуацией в Украине, при этом дополнительные ограничения не вводятся. Указ наделяет дополнительными полномочиями министра финансов США Стивена Мнучина, а также федеральные ведомства США, которые могут применять «все надлежащие меры в пределах полномочий» для обеспечения выполнения санкций.

Письмо было направлено спикеру Палаты представителей Конгресса США Полу Райану и председателю Сената, вице президенту США Майку Пенсу.

Gazeta.ru