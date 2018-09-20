1news.az
Россия
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Трамп ужесточил санкции против России

Сегодня в 19:29 ~ 1 минута на чтение 222
Трамп ужесточил санкции против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ ужесточает соблюдение санкционного режима в связи с ситуацией в Украине, при этом дополнительные ограничения не вводятся. Указ наделяет дополнительными полномочиями министра финансов США Стивена Мнучина, а также федеральные ведомства США, которые могут применять «все надлежащие меры в пределах полномочий» для обеспечения выполнения санкций.

Письмо было направлено спикеру Палаты представителей Конгресса США Полу Райану и председателю Сената, вице президенту США Майку Пенсу.

Gazeta.ru

Telegram WhatsApp

222

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Россия

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net