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Трамп сравнил претендентку на пост президента США со снеговиком

Сегодня в 09:38 ~ 1 минута на чтение 1153
Трамп сравнил претендентку на пост президента США со снеговиком
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что демократ Эми Клобушар, которая объявила о намерении участвовать в президентских выборах, во время своего выступления была похожа на снеговика.

«Эми Клобушар объявила, что вступает в гонку за президентское кресло, с гордостью говоря о борьбе с глобальным потеплением, при этом выступая в буквальном смысле во время снежной бури и на морозе. Время неподходящее. К концу своего выступления она выглядела как снеговик (снежная баба)!» — написал он в Twitter.

Ранее сенатор-демократ от Миннесоты Эми Клобушар объявила о решении участвовать в выборах президента США 2020 года.

9 февраля сенатор от Демократической партии от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально объявила о своём участии в президентских выборах.

Также в президентскую гонку в США вступила ещё один кандидат от Демократической партии — сенатор Камала Харрис.

RT

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