Трамп распорядился о возобновлении полетов американцев на Луну

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение американскому аэрокосмическому агентству NASA составить план пилотируемой миссии на Луну.

Это произошло спустя 45 лет после миссии «Аполлон-17», в рамках которой была осуществлена шестая высадка людей на спутник Земли.

Как сообщает Sky News, Трамп подписал соответствующую политическую директиву. В ней он распорядился «провести инновационную программу освоения космоса, чтобы отправить американских астронавтов обратно на Луну и, в конечном счете, на Марс».

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